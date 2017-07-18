«Гастролерка» зі Закарпаття обікрала жінку у центрі Львова

У Львові неповнолітня «гастролерка» обікрала жінку, витягнувши з її сумки посвідчення водія та гаманець, в якому знаходилось 4 600 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Галицький відділ поліції звернулася за допомогою 56-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що на проспекті Свободи у неї викрали з сумки посвідчення водія та гаманець, в якому знаходилось 4 600 гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетна 16-річна жителька міста Берегово Закарпатської області. Речові докази у неї вилучені.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.