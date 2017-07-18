Двадцятеро дітей поліцейських-учасників АТО вирушило до Угорщини

Сьогодні, 17 липня, діти поліцейських-учасників АТО вирушили зі Львова у мандрівку Закарпаттям та в Угорщину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Участь у подорожі, яка для дітей воїнів-учасників АТО з Луганщини та Львівщини була організована під егідою Голови Національної поліції України Сергія Князева спільно з Асоціацією учасників АТО Львівщини та за підтримки Почесного консула Угорської Республіки у Львові пані Лариси Малех, взяли двадцятеро дітей.

Дітей у подорож проводжали начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа, керуючий справами Асоціації учасників АТО Львівщини Тарас Маслянка та представники Почесного консульства Угорської Республіки у Львові.

«Цього року і минулого року ми вже відправляли у подібну подорож дітей з Львівщини. Цього року склад групи інший – це дванадцятеро дітей з Луганщини – діти поліцейських, котрі у 2014 році не залишились на тимчасово окупованій території, не зрадили Присязі, а вийшли звідти, залишивши практично все, що мали, забрали лише своїх дітей, воювали і несуть службу по сьогоднішній день. Також у подорож їдуть восьмеро дітей з Львівщини. Такі подорожі сприяють об’єднанню держави», – зазначив Валерій Середа.

У програмі для дітей організатори передбачили відвідування зоопарку, аквапарку, музеїв та екскурсії. У поїздці, що триватиме до 22 липня, дитячий колектив супроводжуватимуть дорослі – волонтери.