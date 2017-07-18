До кінця липня у Львові планують відкрити майданчик для дітей з особливими потребами

До кінця липня обіцяють завершити ремонтні роботи на дитячому майданчику поруч з львівським цирком. Тут також буде облаштована спеціальна зона для дітей з особливими потребами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Це дитячий майданчик, який ми відновили впродовж цього року. Це є декілька зон для різних вікових груп. І найважливіше, що на цьому дитячому майданчику ми маємо дитячі каруселі, які пристосовані для дітей з особливими потребами. Це не перший такий наш майданчик і, я думаю, що ми цю практику будемо впроваджувати і на інших майданчиках. В цьому році ми плануємо відновити і збудувати нових 24 майданчики. На сьогоднішній день в роботі 9 майданчиків, які за своїм дизайном та спорудами відрізняються від тих, які були в попередніх роках», – наголосила Галина Слічна, директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

При підготовці проекту було враховано думку мешканців щодо елементів дитячого майданчика та зібрано основні побажання щодо його зовнішнього вигляду. Зокрема, майданчик розділено на чотири вікові зони, а також облаштовано зону для дітей з особливими потребами.

«Ми дуже задоволені тим, що вперше у Львові є майданчик для дітей з особливими потребами, адже найменше уваги приділяється тим дітям, і, насправді, їх дуже багато, вони просто сидять у своїх квартирах, а тут вони мають змогу прийти і так само організувати своє дозвілля. Тому в тому плані ми будемо максимально концентруватися на те, щоби в майбутньому робити чим більше майданчиків», – зазначив Антон Нікулін, начальник управління молоді та спорту ЛМР.

На реалізацію проекту відновлення дитячого майданчика із бюджету міста виділили 1,4 млн грн. Роботи з облаштування майданчика триватимуть до кінця липня.

Фото: Львівська міська рада