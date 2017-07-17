За півроку ЛКП «Лев» прилаштовано 148 собак у нові домівки

За перше півріччя 2017 року ЛКП «Лев» було відловлено 492 собаки, з них простерилізовано 348. Командою підприємства прилаштовано у нові домівки 148 собак, ще 24 – прилаштували волонтери. Також волонтери за півроку прилаштували 48 цуценят, а ще 81 собаку ЛКП «Лев» повернуло з вулиці додому. Крім того, було простерилізовано 223 коти та кішки, з яких прилаштовано 24.

За ці 6 місяців на підприємстві відбулося багато змін та було зроблено чимало важливої роботи. Насамперед, 6 червня відбулось відкриття першого в Україні Центру адопції (всиновлення) безпритульних тварин. Відтепер львів’яни, що бажають взяти додому тваринку, зручно та швидко в одному місці можуть знайти інформацію про усіх безпритульних собак та котів міста, які чекають на прилаштування у нові родини, а також оформити процедуру «всиновлення». Особливість центру ще й в тому, що тут можна переглянути інформацію про тварин, які перебувають у притулку «Милосердя» (Брюховичі) чи на перетримках у волонтерів.

Також цієї весни в усіх школах Львова запровадили уроки гуманного ставлення для тварин «Маленький принц. Львів, що любить тварин». Ініціатором проекту є компанія «Кормотех», а ЛКП «Лев» – активним учасником та реалізатором проекту. «Етичне ставлення до тварин», «Взаємодія людини і тварини» та відвідини ЛКП «Лев» – саме такі уроки тепер є обов’язковими для усіх семикласників Львова.

Крім того, ЛКП «Лев» увійшов до трійки клінік Львова, що мають дозвіл на використання кетаміну. Відповідне рішення було прийнято у травні робочою групою з питань ліцензування обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Ця новина дуже важлива саме з ветеринарної точки зору, адже використання кетаміну має багато переваг перед іншими препаратами – як для лікаря, так і для тварини. Препарат поєднує седативну та анастетичну дію, тварина не відчуває болю, а отже, не зазнає стресу під час проведення маніпуляцій та операцій, а лікар, відповідно, може швидше та якісніше виконувати свою роботу.

Разом з тим, ЛКП «Лев» активно продовжує реєстрацію тварин та ініціює просвітницьку кампанію. Зокрема, у Львові підприємство інформувало про особливості кампанії дератизації, аби мешканці дізналися, чи несе ця процедура небезпеку домашнім улюбленцям; ділилося досвідом своєї роботи як у Львові, так і за його межами. Але й сама команда ЛКП «Лев» навчалась від експертів, зокрема, фельдшери мали нагоду попрацювати з ветлікарем всесвітньо відомої ініціативи FOUR PAWS та провести стерилізації вуличних тварин у Дрогобичі.

Також, на базі Першої Комунальної Ветеринарної Клініки ЛКП «Лев» за перше півріччя цього року було проведено такі процедури для безпритульних собак: рентген – 56; УЗД – 59; аналізи – 86.

Детальніше про роботу ЛКП «Лев» тут.

Фото: lkplev.com