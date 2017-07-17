Завтра два райони Львова залишаться без води

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 18 липня, буде припинено подачу води у Личаківський і Галицький райони Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У зв’язку з плановими роботами із заміни аварійної ділянки водопроводу діаметром 300 мм на вул. Харківській, завтра, 18 липня, з 09.00 год. і до 19.00 год. буде припинено подачу води в Личаківський і Галицький райони міста, обмежені вулицями: вул. Прогулкова – вул. Втіхи – вул. Над Джерелом – вул. Дорога Кривчицька – вул. Ніщинського – вул. І.Вільде – вул. Мучна – вул. Ніжинська – вул. Лисенка – вул. Довбуша – вул. Кривоноса – вул. Насипна – вул. Сніжна – вул. Винниченка – вул. Личаківська і прилеглі до них вулиці.

ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.