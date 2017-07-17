За тиждень для проїзду відкриють перехрестя Мечникова – Личаківська

У мерії запевняють, роботи на перехресті вулиць Мечникова – Личаківська на завершальному етапі. Після 25 липня це перехрестя планують відкрити для проїзду транспорту. Зараз вивчають питання щодо організації дорожнього руху, зокрема, трамвайних маршрутів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми зараз опрацьовуємо спільно з ЛКП «Львівелектротранс» найкращу, оптимальну схему маршруту, враховуючи цю частину робіт. Зараз ми завершуємо саму будівельну частину. Потім тиждень-півтора дорога має відстоятись і під кінець місяця дорога буде відкрита, буде відновлений проїзд. Зараз фіналізуємо, як краще зробити цю тимчасову схему руху. Трамвай буде їздити по вул. Личаківській, буде повертати по вул. Мечникова. Ми дамо необхідну кількість вагонів, щоб транспортне сполучення було на належному рівні.

Щоб завершити увесь об’єм робіт по вул. Личаківській, треба працювати до кінця року. Там складні роботи, бо багато часу забирає інженерія, колектор, водогін. Основний час йде на прокладання мереж. Прокласти саму дорогу – часу багато не треба, а мережі забирають багато часу. До кінця року мусим зробити. Ми не передбачали, що там буде скальна порода. Це сповільнює хід робіт, але нема альтернативи. В основу ми ставимо якість. Нема завдання, що ми повинні зробити до якогось числа. В першу чергу, якість, бо ця дорога має стояти 20-40 років. І ці всі мережі повинні справно працювати», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.