За ніч у Львові впіймали дев'ятьох п'яних водіїв

У ніч з неділі на понеділок патрульні Львова склали на водіїв 9 протоколів за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Цієї ночі на вулиці Городоцькій автомобіль Ford Focus ледь не здійснив зіткнення зі службовим автомобілем патрульних Toyota Prius. Патрульні вийшли та попросили в чоловіка документи для перевірки. Чоловік повідомив офіцерам, що він їх не має. Інспектори перевірили водія в базі даних та з’ясували, що рішенням Залізничного суду від 29.12.2015 року він позбавлений посвідчення водія на 2 роки. Крім цього, в чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння, проте від проходження перевірки водій відмовився. На чоловіка склали протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) та постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

На вулиці Богдана Хмельницького екіпаж патрульної поліції помітив транспортний засіб Land Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. Патрульні зупинили автомобіль та перевірили документи. Під час спілкування з водієм інспектори відчули запах алкоголю. Чоловік повідомив, що в нього сьогодні день народження, тому він трішки випив. Водій погодився пройти перевірку на приладі Drager, результат – 1,3 проміле. На чоловіка склали протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння. Згодом автомобіль забрав тверезий друг водія.

На вулиці Зеленій перевірка на стан алкогольного сп’яніння у водія BMW показала результат – 2,67 проміле, що у 13 разів перевищує норму.

На вулиці Чигиринській перевірка водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду, перевірка на стан сп’яніння показала результат – 2,63 проміле.

На вулиці Степана Бандери водій таксі, який їхав без увімкнених задніх габаритних вогнів, також пройшов перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Результат – 2,19 проміле. Крім цього, чоловік вже був позбавлений права керувати транспортним засобом на 2 роки.

“Шановні власники транспортних засобів, наполегливо просимо вас не сідати за кермо, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, адже це насамперед ваша безпека та безпека оточуючих”, – наголосили у патрульній поліції.