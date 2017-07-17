У Східниці з могили воїна-афганця викрали бронзовий бюст

На Львівщині з могили воїна-афганця викрадено бронзовий бюст. Про крадіжку правоохоронців повідомила матір загиблого бійця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Бориславське відділення поліції 16 липня надійшло звернення від 80-річної мешканки міста Східниця про те, що з місцевого кладовища викрадено бюст з могили її сина, воїна-афганця, котрий загинув у 1985 році. Бюст висотою близько 70 сантиметрів був відлитий з бронзи.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці розшукують викрадений постамент та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину. Проводиться досудове розслідування.