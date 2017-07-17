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Тепер на «Гарячу лінію міста» звертатись ще простіше

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Завдяки новому програмному забезпеченню, яке встановили для «Гарячої лінії міста», зателефонувати мешканцям тепер значно простіше, а всі звернення опрацьовують в автоматичному режимі. Також в тестовому режимі працює окремий портал 15-80 http://1580.lviv.ua/, зайшовши на який, можна дізнатись актуальну інформацію про роботу служб міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Так, нове програмне забезпечення «Гарячої лінії міста» дозволяє якісно організувати і прийом звернень, і їх виконання, а також залучити більшу кількість виконавців звернень.

«З червня «Гаряча лінія міста» Львова повністю перейшла на новий програмний продукт. Ми змінили систему реєстрації, контролю, моніторингу всіх звернень мешканців, і на сьогодні маємо можливість знімати якісний і точніший показник звернень і, таким чином аналізувати роботу та приймати відповідні управлінські рішення.

Особливістю цього сервісу є те, що сьогодні всі служби міста, які планують свою роботу, або ліквідовують аварійні ситуації, або мають необхідність інформувати мешканців про ті чи інші події, мають можливість оперативно інформувати, розміщуючи інформацію на порталі 15-80», – розповіла директор департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик.

За її словами, у червні було 307 подій, і найбільш активними були ЛКМП «Львівтеплоенерго», ЛКП «Львівводоканал», ПРаТ «Обленерго», ЛКП Сихівського району «Житловик-С».

Щодо динаміки звернень, то за травень-червень дещо збільшилась кількість звернень щодо електропостачання та ліфтів, а зменшилась – щодо водопостачання, вуличної каналізації і благоустрою.

Нагадаємо, нове програмне забезпечення автоматизує контакт оператора з тим, хто телефонує, так як дзвінок одразу обробляється і всі дані автоматично потрапляють в базу даних, оператору ж потрібно внести лише проблемне питання, з яким звертається мешканець, і передати його виконавцю. Також за умови оперативного внесення інформації виконавцями робіт і оператором «Гарячої лінії міста» – є змога одразу бачити актуальну інформацію про роботи служб міста на порталі 15-80. Повідомлення можна відсортувати за авторами (управління, комунальні підприємства) або за адресами, яких вони стосуються. Виконавцям, тобто працівникам відповідних управлінь чи районних адміністрацій, автоматично приходитиме нагадування про протерміновані звернення мешканців.

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