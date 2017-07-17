Правоохоронцям передадуть номерні знаки всіх сміттєвозів, щоб вишукувати порушників

З метою виявлення недобросовісних водіїв-перевізників, які можливо викидують тверді побутові відходи поза межами сміттєзвалищ, Львівська обласна державна адміністрація передасть у правоохоронні органи перелік номерних знаків автомобілів, що перевозять ТПВ з міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Відповідний список автівок, які вивозять відходи у період з 3 липня, від початку координації вивозу ТПВ з міста Львова Львівською обласною державною адміністрацією, скерують до правоохоронців, з метою виявлення та притягнення до відповідальності зловмисників.