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Польська компанія обійшла львівський «Електрон» на тисячу гривень і виготовить Києву 40 трамваїв

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Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna виграла торги на поставку Києву 40 трамваїв, запропонувавши їх за 1 млрд 813,199 млн гривень при очікуваній сумі закупівлі 1,946 млрд гривень. Про це пише Інтерфакс-Україна, передає Львівський портал.

В понеділок завершився аукціон в системі електронних закупівель ProZorro. Другий учасник аукціону – українсько-німецьке СП “Електронтранс” (Львів) запропонувало трамваї за 1 млрд 813,2 млн гривень і не знижувало ціну в ході торгів.

Pesa спочатку пропонувала поставити трамваї за 1 млрд 846,416 млн гривень.

Фото: Моя Оболонь

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