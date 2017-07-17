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Поліція виявила на Львівщині незаконну вирубку лісу на понад два мільйони

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Працівники Управління захисту економіки у Львівській області та прокуратури області виявили факти незаконної порубки деревини різних порід на території, підконтрольній одному із лісопідприємств області. Збитки, завдані навколишньому середовищу, становлять понад 2,3 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Правоохоронці разом із спеціалістами Державної екологічної інспекції у Львівській області встановили, що у 2017 році на території лісництва одного з лісопідприємств області було здійснено незаконну рубку 385 дерев, з яких майже половину становлять дерева цінних порід, зокрема, дуб.

Окрім того, проаналізувавши усі виявлені факти порубки лісу, правоохоронці встановили незаконну рубку ще 106 дерев на території, розташованій за межами лісового фонду, яка належить до місцевої сільської ради. Внаслідок з протиправних дій державі завдано збитків на суму понад 2,3 мільйона гривень, що підтверджується відповідним актом Державної екологічної інспекції.

За цим фактом прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією. Проводиться досудове розслідування.

 

 

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