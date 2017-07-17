На Зеленій мікроавтобус збив львів’янку, яка переходила вулицю на «зебрі»

У Львові водій мікроавтобуса вчинив наїзд на жінку. Потерпіла отримала тілесні ушкодження і була доставлена до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В поліцію 14 липня надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася приблизно в 15.40 на вулиці Зеленій.

Правоохоронці попередньо встановили, що 40-річний житель Яворівського району, керуючи автомобілем «Фольксваген Транспортер», на пішохідному переході вчинив наїзд на 53-річну львів’янку. Внаслідок цього жінка отримала тілесні ушкодження і госпіталізована з діагнозом: закритий перелом лонної кістки та забійне садно лобної ділянки.

Зараз з’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.