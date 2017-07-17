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На стихійне сміттєзвалище у Київській області підкинули 40 тон львівського непотребу

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На стихійному сміттєзвалищі у Київській області 40 тонн львівського сміття. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП уКиївській області.

Власне, сьогодні о 09.15 годині до обласної поліції надійшло повідомлення, що вночі на стихійному сміттєзвалищі, розташованому в територіальних межах Винарівської сільської ради Ставищенського району, невідомі висипали сміття.

Виїздом на місце події слідчо-оперативна група виявила купу сміття, довжиною близько 15 м та висотою близько 1.70 м, в якій знаходилися платіжки з зазначенням різних львівських організацій.

На даний час поліцейські з’ясовують всі обставини події та встановлюють осіб, причетних до організації незаконного вивозу сміття.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.239(забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

 

Фото: поліція

 

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