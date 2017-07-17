На Львівщині зменшилася кількість умисних вбивств та зґвалтувань, - поліція

На Львівщині зменшилась кількість тяжких злочинів. Про це, а також про збільшення кількості розкритих правоохоронцями злочинів, свідчить аналіз стану злочинності у Львові та області за шість місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, інформує прес-служба ГУ НП у Львівській області.

Зокрема, зменшилась кількість:

-умисних вбивств на 19 відсотків (з 26 до 21),

-розбоїв на 31 відсоток (з 67 до 46),

-тяжких тілесних ушкоджень на 15 відсотків (з 32 до 27),

-зґвалтувань на 58 відсотків (з 12 до 5),

-грабежів на 17 відсотків (з 618 до 514).

Окрім того, у 2017 році у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на Львівщині зросла кількість розкритих правоохоронцями злочинів. Зокрема, розкрито:

-18 умисних вбивств,

-28 розбоїв,

-25 тяжких тілесних ушкоджень,

-5 згвалтувань (усі випадки),

-184 грабежів.

Загальна кількість розкритих правоохоронцями злочинів зросла з 21,3 відсотків до 32,6 відсотків. Зокрема, на майже 47 відсотків зросла кількість встановлених осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї.

Загалом, у 2017 році до правоохоронців Львівщини надійшло майже 173 тисячі заяв та повідомлень від громадян (на піввідсотка менше ніж за аналогічний період минулого року). З них, 31 з половиною тисяча з ознаками кримінальних правопорушень (на майже 11 відсотків менше).

Фото: 20 хвилин