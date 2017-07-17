Місцева влада тримає 55 мільярдів на депозитах, – Зубко

Органи місцевого самоврядування тримають вільні кошти в розмірі 55 мільярдів гривень на банківських депозитах. Про це заявив віце-прем’єр-міністр та міністр регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в інтерв’ю “Еспресо”.

“Нас дуже хвилює, наприклад, коли зменшуються видатки на житлово-комунальний сектор, тому що якщо взяти в грошах, то вони (органи місцевого самоврядування. – ред.) їх дійсно збільшують”, – повідомив віце-прем’єр-міністр.

“Але якщо взяти у відсотках, то якщо раніше спрямовувалось 25-30% на житлово-комунальне господарство, це і ремонт житлового фонду, і регламентні роботи, і підтримка по енергоефективності, то зараз ми бачимо зменшення до 12%. І от тут ми підготували додатково окремий закон про контроль за здійсненням діяльності місцевого самоврядування”, – сказав Зубко.

Він пояснив, що раніше це було функцією прокуратури в рамках загального нагляду, потім при реформуванні прокуратури питання контролю за здійсненням законодавства України на території органів місцевого самоврядування “повисло в повітрі”.

Зубко уточнив, що це більше хвилює міністерство не з точки зору контролю за ефективним використанням коштів, бо частина їх сьогодні лежить на депозитах, а в плані реалізації проектів, які забезпечать реальні зміни у житті людей.

“В органів місцевого самоврядування сьогодні 55 мільярдів коштів є на депозитах. У першу чергу, я думаю, що не для цього люди платять кошти, щоб місто або орган місцевого самоврядування, або муніципалітет заробляв відсотки на депозитах”, – сказав він.

“Люди платять податки для того, щоб були реалізовані проекти, і в їхньому житті конкретно змінилось щось. Або був відремонтований житловий фонд, або дороги, або, наприклад, дитячий садок був більш якісний і більш теплий, ніж той, куди ходила дитина до цього. І тому будь-яке знаходження коштів на депозитних рахунках – це фінансування банківської системи”, – зазначив віце-прем’єр.

Він зауважив, що зберігання органами місцевого самоврядування коштів на депозитах могло б бути виправданим, якби це впливало на зниження кредитної ставки для малого й середнього бізнесу або на компенсацію відсотків за кредитами для них, щоб підтримати виробника, який створює додатковий робочий продукт і сплачує податки в місцевий бюджет.

“Тоді мені зрозуміло, що ця система дійсно є ефективною за рахунок того, що ці кошти можна так спрямувати”, – зазначив віце-прем’єр.

Нагадаємо, за інформацією Державного казначейства України, за січень-квітень нинішнього року місцеві бюджети розмістили на депозитах у державних банках майже 12 млрд гривень.

Раніше повідомлялася, що з початку року міськрада Львова поклала на депозит більше 700 мільйонів.

ЕП