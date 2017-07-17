До Львова завітає екуменічна піша проща з Польщі

Протягом 18-22 липня, в рамках Днів Добросусідства України та Польщі, відбудеться екуменічна піша проща слідами скитів святого Альберта Хмєльовського та Василіянських монастирів з Верхрати біля кордону (Польща, Любачівський повіт, гміна Горинець) до Львова.

Це міжнародне паломництво, оскільки до участі в ньому запрошені поляки, українці, громадяни інших держав.

22 липня, в останній день, проща пройде із Римо-Католицької Семінарії у смт. Брюховичі до Архикатедрального Собору св. Юрія.

Маршрут останнього дня прощі:

7.30 – вихід учасників від Римо-Католицької Семінарії у Брюховичах (вул. Львівська);

10.00 – зупинка та коротка молитва у василіянській церкві св. Онуфрія (вул. Богдана Хмельницького);

10.30 – вихід учасників від Собору Святого Юра (вул. Богдана Хмельницького – вул. Гонти – вул. Городоцька – вул. Озаркевича – пл. св. Юра);

11.30 – коротка молитва, коротке слово та благословення Митрополита Ігоря.