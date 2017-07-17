Вступникам дозволили подавати паперові заяви через технічні проблеми

Міністерство освіти і науки дозволило подавати заяви до вишів у паперовій формі тим вступникам, які не можуть з технічних причин створити електронні кабінети. Відповідний лист МОН було розіслано керівникам усіх вищих навчальних закладів України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

Так, з 15 липня 2017 року абітурієнти можуть подати заяву та документи в паперовій формі, якщо в присутності представника приймальної комісії ВНЗ буде перевірена неможливість створення електронного кабінету. За результатами робочого дня приймальна комісія вишу має надсилати до ДП «Інфоресурс» таблицю встановленого зразка з даними вступників.

Рішення було ухвалено, насамперед, для того, щоб заяви встигли подати ті вступники, які вже зараз мають проходити творчі конкурси. Адже через запровадженням нового програмного забезпечення з посиленими вимогами до ідентифікації вступників наразі трапляються окремі випадки відмови в реєстрації електронних кабінетів, пов’язані з розбіжностями в реєстраційних даних.

Водночас підкреслюємо, що можливість подання паперових заяв поширюється лише на тих вступників, які через певні неспівпавдіння в системі не можуть зареєструвати електронні кабінети. Якщо ж кабінет уже успішно створено, але є проблеми з подачею заяв, необхідно звернутися до сервісу підтримки з питань реєстрації (044) 239-86-18, (095) 281-13-54, (067) 551-24-74, (093) 342-38-63.

Також отримати он-лайн консультацію з проблемних питань можна надіславши повідомлення на адреси: ez@inforesurs.gov.ua та/або vstup_2017@mon.gov.ua.

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За інформацією ДП «Інфоресурс», наразі в системі ЄДЕБО уже створено 137тис 748 електронних кабінетів вступників. Зареєстровано 563тис 463 заяви вступників про допуск до участі в конкурсі, з яких в електронній формі подано 348тис 819 заяв.