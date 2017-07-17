Будинок, що вчора палав на проспекті Свободи, сьогодні знову задимівся

Житловий будинок на проспекті Свободи, у якому вчора сталась пожежа, сьогодні знову задимівся. Про це пишуть активісти «Варти-1» на сторінці спільноти у Facebook, передає Львівський портал.

Це сталося сьогодні, 17 липня, о 16:30.

«Проспект Свободи, 31: знову пожежна прибула по тій адресі, що вчора. Кажуть задимлення в тій квартирі», – йдеться у повідомленні.

Як ZAXID.NET повідомив речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, мешканці сусіднього будинку поскаржилися на запах диму з квартири, яка вчора горіла. Рятувальники виїхали на виклик і з’ясували, що самого горіння там не виявлено, однак речі, які горіли вчора, виділяють запах диму. А висока температура повітря його посилює. Тому пожежники ще раз для певності пролиють їх водою.

Нагадаємо, мешканців двох квартир будинку на проспекті Свободи, де вчора сталася пожежа, переселили.

Фото: Варта-1