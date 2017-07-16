Завершується ХІІІ фестиваль «Ночі у Львові»

На другий день ХІІІ фестивалю «Ніч у Львові» відвідувачі мали змогу пройтися середньовічними підземеллями храмів, взяти участь у пішохідних екскурсіях, майстер-класах, подискутувати у Домі Франка, відвідати вечірки, концерти, поспівати пісень у форматі open-air, а також вперше у Італійському дворику побачити просто неба виставу «Ромео і Джульєта» за перекладом Юрія Андруховича.

У межах фестивалю у різних локація Львова відбувалось чимало подій, багато з яких були просто неба, що й найбільше приваблювало відвідувачів «Ночі у Львові».

У межах вчорашнього дня фестивалю відбувся пленер «Нічний Львів», у якому за попередньою реєстрацією могли взяти участь всі охочі.

«Ми давно планували зробити пленер у Львові, але зауважили, що зараз якраз відбувається фестиваль «Ніч у Львові» і це насправді дуже хороша ідея та варіант. Власне під час фестивалю у нас виникла ідея зробити експеримент: вночі ми провели майстер-клас «Нічний Львів», під час якого малювали нічне та освітлене місто з усіма його людьми, подіями та всім, що відбувалося у межах фестивалю.

Організатори включили нас у програму, допомогли та підтримали нашу ініціативу тому, що у Львові немає багато пленерів для людей, які не залучені до академії мистецтв чи для людей, які не займаються професійно живописом. А ми працюємо і з дітьми, і з дорослими, які просто хочуть малювати, але не мають практики. До майстер-класу могли долучитися всі, у нас була попередня реєстрація, охочих було дуже багато, що нас надзвичайно потішило», – зазначила організатор пленеру «Нічний Львів» Оксана Ціхурська.

Також, ввечері, о 21:30, захід «Лемко-співи просто неба» зібрав аншлаг, адже згуртував на Площі Музейній велику кількість молоді, які співали пісень посеред Львова.

«Ми звернулися до організаторів фестивалю «Ніч у Львові» з пропозицією провести лемко-співи, запропонували такий цікавий формат, оскільки open-air співи доволі-таки гарний вечірній захід, де всі охочі могли поспівати з нами пісень. У нас є невелике коло людей, які люблять такі вечори і цінують, але у межах фестивалю до нас долучилось набагато більше учасників, що для нас було надзвичайно неочікувано і приємно, адже молодь долучалась і долучалась», – зазначив організатор лемко-співів на Площі Музейній Микола Крупей.

У межах фестивалю «Ніч у Львові» львівська ратуша працює до 00:00, що приваблює не тільки гостей міста, але й самих львів’ян. Вчора, у суботу, 408 сходинок ратуші подолали тисячі людей, а у вечірні години відвідувачів було у десятки разів більше, ніж завжди, про що розповіли працівники ратуші.

Нагадаємо, сьогодні останній день літнього ХІІІ фестивалю «Ніч у Львові», детальна програма усіх заходів тут.

Але, також, пропонуємо топ-5 подій на сьогодні:

У розпалі літа Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові (вул. С. Крушельницької, 23, 2-й поверх) запрошує на романтичний «Музичний вікенд». О 19.00 в Музичному салоні Музею Соломії Крушельницької прозвучать композиції італійських, німецьких та австрійських композиторів – перлини епохи Відродження, барокова розкіш і легкі відзвуки романтизму. Настрій літнього вечора творитимуть Лілія Вікарук (сопрано), Анна Іванчук (фортепіано) та Адрійан Іванчук. Вартість квитка – 15 грн.

О 19:30 відбудеться екскурсія в Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри (смт. Брюховичі, вул. Музейна, 16). Музей є відділенням Львівської Національної Галереї Мистецтв ім. Бориса Возницького та є першим і поки що єдиний в Україні музеєм модерної скульптури. Тут експонується колекція унікальних творів абстрактного мистецтва, серед яких скульптури пластичних асоціацій, абстрактні форми та рельєфні портрети. Для відвідувачів запланований трансфер від музею “Арсенал” о 19.30. Початок екскурсії заплановано о 20:00. Вартість: 24 грн.

Інтерактивний музей D.S.Таємна Аптека (пл. Соборна, 1) пропонує глядачам Виставу “Золота любов, або Смішна трагедія львівського алхіміка” о 20:00, 21:00, 22:00 та 23:00. Це історія відомого львівського науковця Збігнєва Дуніковського, яка сколихнула Львів у 30-тих роках ХХ століття. Пех, розпач, любов, надія, ідея, привид батька, аномальні явища, пігулки для щастя і справжній аптекарський «напій» – ось що чекає на глядача цієї ночі. Герої вистави будуть створювати ілюзію і шукати свою реальність. Історія є історичним фактом, який описаний у газетах того часу, оформлена у сценічний варіант і поставлена режисером Майстерні «Мистецький простір» Уляною Мороз. Квитки вартістю 65 грн. можна придбати перед шоу-виставою або на сайті.

О 20:00 рекомендуємо відвідати “Bandinelli night” у палаці Бандінеллі (пл. Ринок, 2). У цьому палаці розміщують найрізноманітніші експозиції Львівського історичного музею, які можна побачити під час заходу. Вартість: 30 грн.

Однією з останніх подій фестивалю у неділю буде Нічний перформанс та майстер-класи з танго від школи “Bario de Palermo” о 22:00 на пл. Митній. Вхід вільний.