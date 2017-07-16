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В Амстердамі сім'ї жертв MH17 встановили лавку перед посольством РФ: чекають відповідей

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У Амстердамі родичі жертв катастрофи рейса МН17 встановили лавку перед посольством РФ для «очікування відповідальності» за збитий Боїнг.

Відео встановлення лавки розміщено у Твіттері. Рідні жертв катастрофи «сидітимуть навпроти російського посольства у тиші, чекаючи повної чіткості (у розслідуванні)».

Як пише Європейська правда,  на лавку пам’яті прикріплено меморіальну табличку з написом: «Чекаємо на відповідальність та повну ясність». Нижче додано напис російською мовою: «Гуманність вища за політику».

Впродовж години рідні жертв сиділи у парку. Вони вимагали від Росії «припинити грати в ігри», розкрити правду про трагедію та передали письмове звернення у російське посольство.

Як відомо, «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий бойовиками в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На борту літака знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака «Боїнг» рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК «Бук», доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото “Бука 332”, зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

Справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 “Малайзійських авіаліній” на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

Малайзія сподівається, що підозрювані у катастрофі МН17 стануть відомі до кінця року.

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