В Амстердамі сім'ї жертв MH17 встановили лавку перед посольством РФ: чекають відповідей

У Амстердамі родичі жертв катастрофи рейса МН17 встановили лавку перед посольством РФ для «очікування відповідальності» за збитий Боїнг.

Een kleine groep MH17 nabestaanden zal zo een uur lang, zwijgend, plaats nemen tegen over de Russische ambassade. pic.twitter.com/mYdHRarGQ6 — Jildou van Opzeeland (@Jilnow) 16 липня 2017 р.

Відео встановлення лавки розміщено у Твіттері. Рідні жертв катастрофи «сидітимуть навпроти російського посольства у тиші, чекаючи повної чіткості (у розслідуванні)».

Як пише Європейська правда, на лавку пам’яті прикріплено меморіальну табличку з написом: «Чекаємо на відповідальність та повну ясність». Нижче додано напис російською мовою: «Гуманність вища за політику».

Впродовж години рідні жертв сиділи у парку. Вони вимагали від Росії «припинити грати в ігри», розкрити правду про трагедію та передали письмове звернення у російське посольство.

Як відомо, «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий бойовиками в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На борту літака знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака «Боїнг» рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК «Бук», доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото “Бука 332”, зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

Справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 “Малайзійських авіаліній” на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

Малайзія сподівається, що підозрювані у катастрофі МН17 стануть відомі до кінця року.