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У зоні АТО на міні підірвався український військовий

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Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій Збройних Сил України. Загалом, за минулу добу ворог 26 разів порушив перемир’я. Один український військовий загинув внаслідок підриву на міні, ще один отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Після 18 години, основна активність ворога була зафіксована на Маріупольському напрямку. З 82 міліметрових мінометів та гранатометів бойовики двічі били по Красногорівці. Селище Новотроїцьке обстріляли з озброєння БМП. А близько 23 години, вчергове демонструючи зухвале нехтування домовленостями про відведення важкого озброєння, наші позиції поблизу Широкиного бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 міліметри та гранатометів. В результаті цього обстрілу один український військовий отримав поранення.

На Донецькому напрямку банд формування майже о 23 годині з танків били по шахті Бутівка та Невельському. Також по Невельському працював ворожий 120 міліметровий міномет. Українські опорні пункти в районі Авдіївки злочинці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю по селищам Малинівка, Жовте, Золоте, Станиця Луганська.

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