У Львові затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні нічного грабежу

Львівські патрульні затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

За даними поліції, сьогодні, близько половини першої ночі, екіпаж патрульної поліції отримав виклик на вулицю Наукову про грабіж. Заявник, 39-річний мешканець Львова повідомив, що на нього напав візуально знайомий чоловік та забрав мобільний телефон марки IPhone 7.

На місці події працювали слідчі Франківського відділу поліції, потерпілий написав заяву про вчинення грабежу та надав патрульним опис нападника. Згодом, близько 4 години ранку, один з екіпажів патрульної поліції помітив підозрілого чоловіка, який підходив по опису. Особу зупинили та перевірили в базі даних. Інспектори з’ясували, що чоловік неодноразово притягувався за грабіж, розбої та зберігання наркотиків. Також чоловік знаходиться під адміністративним наглядом та повинен був в цей час перебувати вдома. 30-річного затриманого доставили до Франківського відділу поліції та передали слідчим.