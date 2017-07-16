ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні нічного грабежу

|

Львівські патрульні затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

За даними поліції, сьогодні, близько половини першої ночі, екіпаж патрульної поліції отримав виклик на вулицю Наукову про грабіж. Заявник, 39-річний мешканець Львова повідомив, що на нього напав візуально знайомий чоловік та забрав мобільний телефон марки IPhone 7.

На місці події працювали слідчі Франківського відділу поліції, потерпілий написав заяву про вчинення грабежу та надав патрульним опис нападника. Згодом, близько 4 години ранку, один з екіпажів патрульної поліції помітив підозрілого чоловіка, який підходив по опису. Особу зупинили та перевірили в базі даних. Інспектори з’ясували, що чоловік неодноразово притягувався за грабіж, розбої та зберігання наркотиків. Також чоловік знаходиться під адміністративним наглядом та повинен був в цей час перебувати вдома. 30-річного затриманого доставили до Франківського відділу поліції та передали слідчим.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів