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У Львові «мінували» Головний залізничний вокзал

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Вчора ввечері невідомий «замінував» Головний залізничний вокзал Львова. Із приміщення довелося евакуювати близько пів тисячі людей. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

О 21:50 невідома особа з мобільного телефону  зателефонувала на «102» і повідомила про замінування у Львові приміщення Головного залізничного вокзалу станції «Львів» (пл. Двірцева, 1). Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова у складі 46 осіб та 11 од. техніки.

Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб, з будинку вокзалу виведено близько 500 пасажирів та осіб обслуговуючого персоналу.

Працівниками Залізничного відділу поліції, спеціалістами вибухово-технічного відділу МВС України разом з кінологом проведено обстеження будівлі вокзалу та прилеглої території. О 23:30 год. пошукові роботи бкло завершено – вибухового пристрою не виявлено. Затримки руху залізничного транспорту не було.

Проводяться заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

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