У ДТП на трасі Львів – Ужгород загинуло двоє людей

У селі Бачина Старосамбірського району Львівщини водій легкового автомобіля «Фольцваген Гольф 3» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

ДТП сталося вчора о 23:50 на автодорозі сполученням Львів – Самбір – Ужгород. Внаслідок аварії 35-річна жителька м. Хирів Старосамбірського району від отриманих травм померла на місці події, а ще два молодих чоловіка (також із Хирова), були госпіталізовані до Старосамбірської центральної районної лікарні. Один із них у важкому стані перебуває у реанімації, а інший (якому було 24 роки), помер у лікарні.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.