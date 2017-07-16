ОСТАННІ НОВИНИ

Потужну пожежу у центрі Львова ліквідували

|

Потужну пожежу на проспекті Свободи, 31 ліквідували. Про це повідомили у Галицькій районній адміністрації. Зараз проводять опитування серед мешканців будинку щодо необхідності забезпечення тимчасовим житлом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

В наслідок пожежі у 8-му міську клінічну лікарню з попереднім діагнозом тепловий удар доставлено одного з працівників ДСНС, якому 24 роки. Опіків не виявлено, травма не складна.

«Зараз надаємо медичну допомогу, проводимо обстеження і буде прийнято рішення щодо його госпіталізації», — розповів головний лікар 8-ої лікарні Василь Обаранець.

За даними ДСНС України у Львівській області, вогонь поширювався міжповерховими пустотами, що ускладнювало процес гасіння. Аби повністю ліквідувати горіння вогнеборцям довелося знімати покрівлю даху будинку.

Рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання у складі 4-х ланок газодимозахисної служби.

Пожежу локалізували о 17:02 та ліквідували о 17:51. Внаслідок події ніхто із мешканців не постраждав.

Причина виникнення займання встановлюється.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів