Потужну пожежу у центрі Львова ліквідували

Потужну пожежу на проспекті Свободи, 31 ліквідували. Про це повідомили у Галицькій районній адміністрації. Зараз проводять опитування серед мешканців будинку щодо необхідності забезпечення тимчасовим житлом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

В наслідок пожежі у 8-му міську клінічну лікарню з попереднім діагнозом тепловий удар доставлено одного з працівників ДСНС, якому 24 роки. Опіків не виявлено, травма не складна.

«Зараз надаємо медичну допомогу, проводимо обстеження і буде прийнято рішення щодо його госпіталізації», — розповів головний лікар 8-ої лікарні Василь Обаранець.

За даними ДСНС України у Львівській області, вогонь поширювався міжповерховими пустотами, що ускладнювало процес гасіння. Аби повністю ліквідувати горіння вогнеборцям довелося знімати покрівлю даху будинку.

Рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання у складі 4-х ланок газодимозахисної служби.

Пожежу локалізували о 17:02 та ліквідували о 17:51. Внаслідок події ніхто із мешканців не постраждав.

Причина виникнення займання встановлюється.