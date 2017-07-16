Наші веслувальники здобули три комплекти нагород на Чемпіонаті Європи

Українські веслувальники у заключний день чемпіонату Європи в болгарському Пловдиві здобули три комплекти нагород. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Федерації каное України.

Зокрема наша двійка каноїстів Дмитро Янчук та Тарас Міщук (Львівщина – ред.) стали бронзовими призерами на дистанції 500 м.

Після семирічної перерви українські байдарочники також на європейському п’єдесталі. Ігор Трунов з Южного та Іван Семикін з Обухова завоювали «бронзу» на дистанції 500 метрів.

Цікаво, що лідирували після половини дистанції, але суперникам краще дався фінішний відрізок. Це перша нагорода такого рівня в кар’єрі цих спортсменів.

Перше європейське «золото»-2017 принесли жінки. Полтавчанка Марія Кічасова та Анастасія Горлова зі Львова стали переможницями на дистанції 200 метрів. Це перша нагорода такого рангу в кар’єрі наших спортсменок та перша перемога жіночої байдарки із 2004 року.

Фото та відео: Федерація каное України