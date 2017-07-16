ОСТАННІ НОВИНИ

Наші веслувальники здобули три комплекти нагород на Чемпіонаті Європи

|

Українські веслувальники у заключний день чемпіонату Європи в болгарському Пловдиві здобули три комплекти нагород. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Федерації каное України.

Зокрема наша двійка каноїстів Дмитро Янчук та Тарас Міщук (Львівщина – ред.) стали бронзовими призерами на дистанції 500 м.

Після семирічної перерви українські байдарочники також на європейському п’єдесталі. Ігор Трунов з Южного та Іван Семикін з Обухова завоювали «бронзу» на дистанції 500 метрів.

Цікаво, що лідирували після половини дистанції, але суперникам краще дався фінішний відрізок. Це перша нагорода такого рівня в кар’єрі цих спортсменів.

Перше європейське «золото»-2017 принесли жінки. Полтавчанка Марія Кічасова та Анастасія Горлова зі Львова стали переможницями на дистанції 200 метрів. Це перша нагорода такого рангу в кар’єрі наших спортсменок та перша перемога жіночої байдарки із 2004 року.

Фото та відео:  Федерація каное України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів