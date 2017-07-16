На Львівщині підірвали вантажівку

На Львівщині внаслідок вибуху пошкоджено вантажівку. Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль, що належить одному з підприємств у місті Стрий, був пошкоджений внаслідок вибуху гранати Ф-1. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Так за даними поліції, у Стрйський відділ поліції, сьогодні о 7.40, надійшло повідомлення від головного інженера одного з місцевих підприємств про те, що вночі був пошкоджений вантажний автомобіль МАЗ, який належить підприємству.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Попередньо встановлено, що автомобіль був пошкоджений внаслідок вибуху гранати Ф-1. Потерпілих немає.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб. Вирішується питання кваліфікації правопорушення відповідно до норм Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Львівської області