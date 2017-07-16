Моторошна аварія на Львівщині: троє людей загинуло та ще троє у лікарні

У потужній ДТП в Золочівському районі Львівщини загинуло відразу троє людей. Ще троє осіб госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 16 липня близько 06.00 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу села Куровичі на трасі Львів – Тернопіль відбулось лобове зіткнення автомобілів «Рено Лагуна» та «Део Сенс».

Внаслідок ДТП три людини загинуло та ще три особи було травмовано. Потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Пожежно-рятувальним відділенням 13 ДПРЧ м. Золочів проводились роботи по деблокуванню загиблих осіб за допомогою гідравлічних ножиць. Усі загиблі перебували у понівеченому автомобілі «Део Сенс».

Обставини події встановлюються.

Відео: Варта1