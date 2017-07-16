Львівський бронетанковий: Усіх затриманих заарештовано

Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб усім п’ятьом затриманим, які підозрюються у відмиванні майже 30 мільйонів гривень ДП «Львівського бронетанкового заводу».

Як повідомили у НАБУ 15 липня, розміри застави, призначені судом в якості альтернативи арешту підозрюваних, коливаються від 1,6 млн грн до 2 млн грн.

«14 липня начальнику ЦБТУ ЗСУ (генерал-майору) суд призначив арешт з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн; у той час як розмір застави для начальника відділу ЦБТУ ЗСУ (полковника) та засновника комерційної структури, задіяної у схемі, склав 1,6 млн грн – для кожного», – повідомили у НАБУ.

Як відомо, 15 липня директору ЛБЗ Роману Тимківу також було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Детективи НАБУ та прокурри САП клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави в розмірі предмету злочину – 28,5 млн. грн.

Пятеро нардепів від БПП та Батьківщини були присутні на засіданні суду та просили взяти Тимківа на поруки.

Напередодні НАБУ спільно з прокурорами САП затримали директора ДП «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.

УП