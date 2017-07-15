За півроку ІМІ зафіксував 122 випадки порушення свободи слова

За перше півріччя 2017 року експерти Інституту масової інформації зафіксували загалом в Україні 122 випадки порушень свободи слова, порівняно до 129 випадків за аналогічний період 2016 року. Такими є результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації «Барометр свободи слова».

Водночас, якщо рахувати разом з окупованими територіями Донбасу і Кримом, кількість порушень з початку року становить 132 (за аналогічний період 2016 року – 154).

Найбільшу кількість порушень за шість місяців 2017 року було зафіксовано у категорії «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» – 42 випадки (за той же період 2016 року – 46 випадків).

На другому місці за кількістю порушень опинилася категорія «обмеження доступу до публічної інформації». Цього року експерти ІМІ відзначають негативну тенденцію у цій категорії – зокрема, з початку року було зафіксовано 17 випадків порушень, пов’язаних з доступом до інформації, – а за той же період 2016 року було зафіксовано 9 таких випадків.

До трійки лідерів за кількістю порушень також увійшли погрози журналістам (14 випадків), проте кількість погроз суттєво зменшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року (24 випадки).

Водночас експерти ІМІ відзначають зменшення фізичної агресії щодо журналістів – з початку року було зафіксовано 9 нападів, порівняно до 23 нападів, які були зафіксовані протягом аналогічного періоду минулого року.

Негативною тенденцією першого півріччя 2017 є збільшення кількості випадків пошкодження майна журналістів: з початку року сталося 9 таких випадків, у порівнянні з 2016 роком, коли був зафіксований тільки один такий випадок.

Загалом, у першому півріччі 2017 року, випадки порушень свободи слова сталися у 20 областях України. Найбільша кількість таких порушень зафіксована у Києві з областю – 30 випадків, Полтавщина (12 випадків) та два регіони (Одещина та Миколаївщина), де зафіксовано по 9 випадків відповідно.

Нагадаємо, цього року Полтавщина вперше увійшла до переліку областей-антилідерів за кількістю порушень свободи слова: лише за другу половину травня там було зафіксовано шість випадків порушень прав журналістів.

Основними агресорами і порушниками прав журналістів стали: приватні особи – 67 випадків, місцева влада – 18 випадків, правоохоронці з силовиками – 9 випадків, судова влада – 5 випадків.

Також вперше з початку року зафіксовано 1 випадок викрадення українського блогера в окупованому бойовиками «ДНР» Донецьку – Станіслава Васіна (Асєєва).

В окупованому Росією Криму ІМІ зафіксував 8 випадків порушень прав журналістів та 2 випадки на непідконтрольних України частинах Луганської та Донецької областей. Утискають свободу слова на півострові переважно правоохоронні органи окупаційної влади – співробітники ФСБ Росії, Центру «Е» та інші.

Варто додати, що на Львівщині зафіксовано 4 випадки порушення свободи слова.