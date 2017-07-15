Васюник назвав перемогою заяву Порошенка по Академії сухопутних військ у Львові

Автор петиції про захист Національної академії сухопутних імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, народний депутат України Ігор Васюник переконаний, що «диму без вогню» у заявах про спробу знищення видового вишу у Львові не було. Однак він вітає львів’ян та українців, що вони таки домоглися офіційної позиції Президента України із приводу долі АСВ. Відповідну заяву зробив політик на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

«Друзі, нас почув головнокомандувач! І це вже добре. Хочу подякувати усім за позицію у нашій спільній боротьбі за збереження стратегічного видового військового ВИШу у Львові. Кожен доклав частку до того, аби Президент сьогодні дав це слово. І будемо сподіватися, він його дотримає. Окрім того, почули, що у Харкові статус факультету підвищується до Інституту. А також те, що у Харкові готуватимуть танкових механіків, а у Львові готуватимуть командирів танків. Оскільки українській армії бракує офіцерів-танкістів. Мабуть, Президент, як головнокомандувач, має право на таке рішення в умовах фактичної війни. Побачимо…», – повідомив Ігор Васюник.

Водночас нардеп саркастично розцінив проблему «віртуальної телепортації» АСВ, та вважає, що українці таки достукалися до керівництва країни про її збереження. Водночас він обіцяє, що справу військової академії у Львові й надалі триматимуть на пульсі подій.

«І наостанок про «віртуальну проблему телепортації». Диму без вогню не буває. Може, як сказав Президент, ми з вами і «віртуальні» 🙂 . Але ми це зробили. Тому, що робили це разом, в унісон, щиро та відверто. І далі будемо тримати руки на пульсі Академії. Хоча, це не чиясь особиста перемога. Саме Ваша сьогоднішня позиція, пане Президенте, і є нашою спільною перемогою. Перемогою України», – зауважив депутат.