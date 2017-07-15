У зоні АТО знову втрати

У зоні АТО, наприкінці минулої доби, незаконні збройні формування активізували збройні провокації практично вздовж усієї лінії розмежування. Загалом за минулу добу противник 35 разів порушив перемир’я. Троє українських бійців отримали поранення, один загинув. Сили АТО 15 разів відкривали вогонь у відповідь.

Після 18 години на Маріупольському напрямку противник з гранатометів та 82 міліметрових мінометів бив по наших позиціях у районі Гнутово, Павлополя, Водяного, Камянки. А з 20 години і майже упродовж двох годин бойовики з мінометів калібру 120 міліметрів, зенітної установки, великокаліберних кулеметів обстрілювали Широкине. Внаслідок цього обстрілу 2 наших військових отримали поранення. Також зі 120 міліметрових мінометів та танку злочинці били по Красногорівці. Крім того, вночі, під вогнем ворожих гранатометів вчергове опинились цивільні будівлі у Мар’їнці.

На Донецькому напрямку противник о 21 годині зі стрілецької зброї та гранатометів вів вогонь по шахті Бутівка та Авдіївці. Ще один наш військовий отримав поранення під час обстрілу Камянки.

Різке збільшення вогневих провокацій наприкінці минулої доби зафіксовано на Луганському напрямку. Тут бойовики близько 23 години зі стрілецької зброї і гранатометів вели вогонь по селищам Донець та Новозванівка. А 82 міліметрових мінометів накривали Кримське. Цієї ночі відбулось і бойове зіткнення українських військ з противником. Майже з опівночі і до 2 ночі в районі Новотошківського група бойовиків безуспішно намагалась наблизитись до наших позицій. Нажаль в ході цих бойових дій один український захисник загинув.