У Києві зник АТОшник із Львівщини

Дорогою до військової частини у Рівному зник АТОшник із Львівщини Віктор Войтович. Востаннє чоловіка бачили у Києві 7 липня, де, зі слів військових побратимів, він зійшов з потяга щоб взяти квиток на Рівне, бо повертався до військової частини. Про це повідомляє волонтерка Svitlana Sydorenko.

“Віктор Войтович мешканець Львівщини. До 25 травня 2017 року знаходився у Львівському військовому шпиталі. Після цього перебував у Щасті. Востаннє розмовляв по телефоні із дружиною 27 травня, а із 29 травня його телефон було вимкнено. Звертаюсь до всіх свідомих громадян Києва, України і окреме прохання до волонтерського центру, який знаходиться на Залізничному вокзалі. Придивіться добре до світлини: козак, оселедець і вуса – ця людина не могла пройти мимо вас не поміченою», – повідомила волонтерка.