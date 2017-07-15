У Гребенові провели свято Петра, Павла і Андрея Шептицького

У Гребенові, що на Сколівщині провели свято Петра, Павла і Андрея Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Свято в Гребенові було присвячене ювілею побудови та освячення Митрополитом Андреєм нового величного храму. Божественну Літургію відслужив єпископ Самбірсько-Дрогобицький Ярослав Приріз. З вітальним словом до присутніх звертались поет Ігор Калинець, громадські діячі Ореслава Хомик, Роман Знак та інші.

Не обійшлося й без концерту. Його власними силами підготували мешканці реґіону. Із гостей на сцені виступили хор «Dominus» храму «Собору Івана Хрестителя» у Львові та член святоюрської громади, співачка і композитор Ірина Пелішко.

Домінантою свята стало посвячення меморіальної таблиці Митрополитові Андрею Шептицькому.

Участь у гребенівських святкуваннях була однією із завершальних акцій Громадської ради «Святий Юр» сезону 2016-2017 років.

Завершальним акордом вивчення і прослави праведного Митрополита буде Свято української молоді з Андреєм Шептицьким у суботу 29 липня на площі перед собором святого Юра, на яке організатори запрошують усіх львів’ян та гостей міста. У програмі буде чимало цікавих заходів, які стануть справжнім тріумфом української ідентичності.