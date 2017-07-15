Стартував ХІІІ фестиваль «Ніч у Львові»

Середньовічною музикою і танцями відкрили ХІІІ фестиваль «Ніч у Львові», який вже традиційно щороку відбувається влітку та восени. Гасло цьогорічного фестивалю «Ніч у Львові» – від Ренесансу до Сучасності. Про це Львіському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Фестиваль «Ніч у Львові» триватиме до 16 липня у різних локаціях Львова. На усіх охочих чекають майстер-класи, концерти, театралізовані дійства, вистави, вечірки та екскурсії.

«Декілька років тому ми започаткували фестиваль «Ніч у Львові». До Львова їде велика кількість гостей, вони є всюди, але не в музеях міста. Власне, з точки зору промоції, ми проводимо багато заходів саме в музеях. Звичайно, це дуже приємно тому, що це нестандартні речі. На фестивалі «Ніч у Львові» екскурсії в музеях є щодня, тут проводять театралізовані дійства, концерти. І, звичайно, зацікавленість і радість організаторів в тому, що ти йдеш вночі по місту і бачиш величезні черги молоді не за алкоголем, а в музей. Це, мабуть, найбільше досягнення.

Цього року Львів відвідав Юрій Андрухович, за його перекладом у межах фестивалю буде відбуватися вистава «Ромео і Джульєтта» у Італійському дворику просто неба. Там, звичайно, буде аншлаг тому, що є надзвичайно велика кількість людей, яка хоче відвідати цю виставу опівночі.

У Домі Франка відбудеться дискусія «Жити на межі світів». Також цього року буде безліч додаткових екскурсій, які у межах фестивалю «Ніч у Львові» відбуватимуться вперше. Цього року відкритий для екскурсій Львівський університет імені Івана Франка і реєстрація була заповнена на цю екскурсію буквально за 20 хвилин, також вперше відкритою для всіх є вежа храму Ольги та Єлизавети.

Я дуже рада, що «Ніч у Львові» – це вже традиція. Тепер окремі туристичні групи людей їдуть у Львів зокрема на наш фестиваль», – зазначила координатор фестивалю «Ніч у Львові» Марта Іванишин.

Програма фестивалю «Ніч у Львові» тут.