Спортивно-журналістська спільнота попрощалася із Олександром Мащенком

На Київщині попрощалися із відомим спортивним журналістом, редактором сайту та телеканалу XSPORT Олександром Мащенком, який передчасно пішов у вічність.

Як відомо, 12 липня, на 39-му році життя зупинилося серце Олександра Мащенка. Олександр перебував у відпустці. Йому стало погано під час пробіжки.

Церемонія прощання відбулася 14 липня, у Києві на НСК «Олімпійський» у Холі чемпіонів. Після цього Александра поховали в селі Требухів Броварського району Київської області.

Варто додати, що у сучасній спортивній журналістиці України Олександр був одним із найталановитіших журналістів, фанатом своєї справи, коментатором від Бога і ярим вболівальником збірної України.

Вболівальники знали його як голос біатлону, легкої атлетики, боксу, греблі та інших видів спорту…

Ряд провідних спортсменів та федерації висловили свої співчуття втрати родині Мащенка. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Небайдужі також закликають підтримати його сім’ю у такий важкий час. Картка Приват Банку 5168755526609439 Ельвіна Мащенко (дружина Олександра).