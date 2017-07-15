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Розпочато вивезення сміття із перевантажувальних станцій у Львові

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Сьогодні компанії-перевізники розпочали вивозити ТПВ із територій, що були призначені для тимчасового перевантаження сміття. Уже вивезено 250 тонн відходів. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Як відомо, учора усі перевізники перейшли на поточне вивезення сміття з міста, завершивши прибирання усіх перенакопичених контейнерних майданчиків, відповідно, вивіз ТПВ з міста Львова увійшов у звичний режим роботи.

Раніше повідомлялося, що неподалік аеропорту «Львів» виникло величезне сміттєзвалище.

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