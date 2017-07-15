На Львівщині відзначили найкращих спортсменів в олімпійських видах спорту

У ЛОДА за участі представників спортивної громадськості, тренерів вручили сертифікати грошових винагород спортсменам Львівської області з олімпійських видів спорту, які стали переможцями та призерами офіційних світових та європейських форумів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА,

Заслужені нагороди отримали Вероніка Марченко, Павло Коростильов, Тетяна Кіт, Оксана Гергель, Поліна Конарєва, Ігор Кізима.

Як відомо, олімпійці здобули перемоги у стрільбі з лука, кульової стрільби, вільної боротьби.