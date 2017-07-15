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Львів’янка на авто влетіла у дерево. Травмовано двох дітей

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На Бродівщині іномарка влетіла у дерево. У результаті ДТП травмовані жінка-водій та двоє малолітніх дівчаток. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Бродівське відділення поліції 14 липня близько 05.00 надійшло повідомлення від чергової медсестри районної лікарні про те, що до них доставлені жінка та двоє дітей з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці попередньо встановили, що на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Суходоли водій автомобіля «Хюндай», 37-річна львів’янка, не впоралася з керуванням, з’їхала з проїжджої частини і заткнулася з деревом.

Внаслідок ДТП жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, забій шийного та грудного відділів хребта. У її 4-річної пасажирки медики діагностували тупу травму живота, а у 12-річної – черепно-мозкову травму та закритий перелом стегна.

Відкрите кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Розслідування триває.

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