Львів'янин на Донеччині придбав крадену іномарку

Львів’янину на Донеччині продали іномарку зі знищеним номером кузову. Про те, що автомобіль може бути крадений, чоловік довідався лише після того, як повернувся додому. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

В Залізничний відділ поліції звернувся 32-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що 7 липня у місті Бахмут Донецької області він придбав у невідомих осіб автомобіль «Фольксваген». За нього чоловік заплатив зловмисникам 2 500 доларів США та 65 000 гривень.

За словами заявника, вже будучи у Львові він дізнався, що номер кузова автомобіля знищений, замість нього стоїть інший, вварений кустарним способом.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.