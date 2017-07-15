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Львів'янин на Донеччині придбав крадену іномарку

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Львів’янину на Донеччині продали іномарку зі знищеним номером кузову. Про те, що автомобіль може бути крадений, чоловік довідався лише після того, як повернувся додому. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

В Залізничний відділ поліції звернувся 32-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що 7 липня у місті Бахмут Донецької області він придбав у невідомих осіб автомобіль «Фольксваген». За нього чоловік заплатив зловмисникам 2 500 доларів США та 65 000 гривень.

За словами заявника, вже будучи у Львові він дізнався, що номер кузова автомобіля знищений, замість нього стоїть інший, вварений кустарним способом.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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