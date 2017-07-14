ОСТАННІ НОВИНИ

Вулицю Чернівецьку частково перекрили для руху транспорту

|

Рух транспортних засобів на вулиці Чернівецькій перекрито частково. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», вулицю Чернівецьку перекривають частково – лише парну сторону.

«Вулицю Чернівецьку для проїзду транспорту ми перекриваємо не повністю, лише парну сторону. Перекриття зумовлене проведенням робіт з під’єднання трубопроводів до нового колектора», – розповіли у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, на вул. Чернівецькій з 12 травня розпочався капітальний ремонт дороги. Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Онур». Технічний нагляд здійснює французька компанії «Egis». Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор».

Триватимуть ремонтні до 1 вересня.

На час реконструкції вулиці Чернівецької кінцевою зупинкою трамваїв № 1, 6 та 9 є зупинка «Приміський вокзал».

Нагадаємо,Львівський портал  повідомляв, що від сьогодні, 14 липня, з 09.00 год. і до 20.00 год. 22 липня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Чернівецькій.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів