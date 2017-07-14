Вулицю Чернівецьку частково перекрили для руху транспорту

Рух транспортних засобів на вулиці Чернівецькій перекрито частково. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», вулицю Чернівецьку перекривають частково – лише парну сторону.

«Вулицю Чернівецьку для проїзду транспорту ми перекриваємо не повністю, лише парну сторону. Перекриття зумовлене проведенням робіт з під’єднання трубопроводів до нового колектора», – розповіли у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, на вул. Чернівецькій з 12 травня розпочався капітальний ремонт дороги. Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Онур». Технічний нагляд здійснює французька компанії «Egis». Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор».

Триватимуть ремонтні до 1 вересня.

На час реконструкції вулиці Чернівецької кінцевою зупинкою трамваїв № 1, 6 та 9 є зупинка «Приміський вокзал».

Нагадаємо,Львівський портал повідомляв, що від сьогодні, 14 липня, з 09.00 год. і до 20.00 год. 22 липня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Чернівецькій.