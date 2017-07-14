Відкрита шоста номінація для нагородження видатних медиків

Поважна рада Відзнаки «Орден святого Пантелеймона» – всеукраїнської нагороди для медиків за професіоналізм і милосердя – прийняла рішення створити ще одну номінацію: «Вибір Поважної ради».

«Мало хто розуміє ціну служіння. Тому ми допомагаємо українському суспільству побачити лікарів, які служать потребуючому хворому», – сказав про нагороду Блаженнійший Святослав (Шевчук), який є членом Поважної ради Відзнаки.

Рішення запровадити ще одну номінацію продиктовано тим, що не всі медичні заклади та громади отримали достатньо інформації, аби запропонувати свої кандидатури на нагородження орденом у встановлений раніше термін.

Правила подачі на номінацію «Вибір Поважної ради» наступні. Кандидатуру може подати будь -хто з громадян України, громадська організація чи медичний колектив. Основний критерій – яскраві фахові та гуманні вчинки, які свідчать про високий професійний рівень кандидата та його моральні якості і беззаперечне служіння людям.

«Ми даємо ще один шанс розказати про лікарів, які жертвують власним життям і рятують інших там, де йде війна, про сільських фельдшерів, які поруч зі своїми пацієнтами 24 години на добу, про медичних сестер, які мають невичерпний запас співчуття», – поінформував голова Оргкомітету Василь Князевич.-

Лист-подання на номінацію «Вибір Поважної ради» слід надіслати на адресу Оргкомітету: orden.panteleimon@gmail.com до 21 липня 2017 року включно ( до 17.00).

Всеукраїнська Відзнака «Орден Святого Пантелеймона» ініційована ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та підтримана чотирьома українськими християнськими церквами, Міністерством охорони здоров’я, Академією медичних наук та профільним комітетом Верховної Ради.

До Поважної ради входять Святіший Патріарх Філарет, Блаженніший Святослав (Шевчук), Леонід Кравчук, Уляна Супрун, Ольга Богомолець, Віталій Цимбалюк та інші відомі українці. Національна комісія уже визначила 20 кандидатів з тих, які подали регіональні експертні ради.

Невдовзі Поважна рада обере переможну п’ятірку, яку доповнить шостий номінант – «Вибір Поважної ради».

Нагородження переможців відбудеться 9 серпня у день Святого Пантелеймона. Цього дня відбудеться Богослужіння у Софії Київській з участю номінантів, а також – світська церемонія вручення нагород у Національній філармонії.

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