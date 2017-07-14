Вчора на Городоцькій ВАЗ не розминувся з каретою швидкої допомоги. Є постражадала

У Львові зіткнулись автомобіль швидкої медичної допомоги та ВАЗ-2108. Внаслідок ДТП травмовано пасажирку легковика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 липня о 16.30 по вулиці Городоцькій, 319 у Львові.

Як встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі ГАЗ (карета швидкої медичної допомоги) під керуванням 61-річного львів’янина та ВАЗ-2108, за кермом якого перебував 72-річний мешканець Львова.

Внаслідок зіткнення 68-річна львів’янка, пасажирка «Лади» з діагнозом «закритий перелом правого плеча» була доставлена у травматологічне відділення лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.