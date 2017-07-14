В Єгипті невідомий зарізав двох туристів з України

У курортному місті Хургада в Єгипті невідомий нападник із ножем убив двох українських туристів. Про це пише Еспресо з посиланням на Reuters.

Ще четверо туристів зазнали поранень внаслідок нападу зловмисника. Мотиви нападника наразі встановлюють правоохоронці.

За даними міністерства внутрішніх справ Єгипта, зловмисник плив до місця нападу з сусіднього громадського пляжу.

Повідомляється, що напад було скоєно в готелі. Поранених госпіталізовано, даних про їхню національну приналежність поки що не повідомляється.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала вбивцю українських туристів у Єгипті. У мережу почали викладати фото та відео з місця нападу.

Фото: Еспресо