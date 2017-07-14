Україна побудує автобан до ЄС, – Омелян

Міністерство інфраструктури України розраховує побудувати транспортний коридор, який з’єднає Україну та ЄС. Про це в інтерв’ю Сегодня заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

“Плануємо будівництво нового транспортного коридору, який з’єднає південь, центр і захід України з ЄС. Йдеться про напрямок Гданськ – Одеса”, – зазначив Омелян.

За словами міністра, вже почалося відновлення дороги.

“І якщо Кабмін забезпечить фінансування, в цьому році траса буде повністю готова. А в 2018-му, сподіваюся, завершимо переговори з Єврокомісією і почнемо будівництво автобану”, – сказав Омелян.

“Європейські автобани, які закінчуються на західному кордоні України, повинні продовжуватися в країні. Автобан Будапешт-Чоп повинен бути з’єднаний з Києвом повноцінно, а не сільськими дорогами. З впровадженням Дорожнього фонду і залученням приватних інвесторів, сподіваюся, справа піде веселіше. Але потрібно кілька років, адже дорогу не побудуєш за ніч “, – додав міністр.

За словами міністра, актуальність проекту виросла завдяки запровадженню з 11 червня безвізового режиму між Україною та ЄС.

ЄП