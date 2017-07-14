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У міській раді нарахували 20 переповнених сміттєвих майданчиків

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Станом сьогодні на кінець дня у місті є переповненими 14 майданчиків у Франківському районі, 3 – біля закладів освіти та 3 – біля закладів охорони здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив в.о. голови Франківської РА Орест Тимчишин, зараз у районі не вивезено сміття з 14 контейнерних майданчиків: на вул. Котляревського, 49; Метеорологічній, 3; Кастилівці, 20; Захарієвича, 2; Мельника, 8а; Єфремова, 37; Ожешка, 11; Коновальця. 97; Коновальця, 101; Кульпарківській,147; Пулюя, 2; Науковій, 9, 11; Науковій, 19-21; Науковій, 53.

У Личаківському, Галицькому, Шевченківському, Сихівському та Залізничному районах очищені всі контейнерні майданчики.

«Процес очищення майданчиків у місті за невеликими винятками практично завершився. Щоправда, велику частину сміття вивезено не на полігони, як обіцяв пан губернатор, а на перевантажувальну станцію на вулиці Північній в межах міста», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий у щотижневому зверненні.

Нагадаємо, що у ЛОДА сьогодні повідомили, що у Львові прибрали сміття на всіх майданчиках.

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