У Львові цього року з’явиться тренувальний комплекс для рятувальників

У Львові цього року з’явиться унікальний сучасний мобільний тренувальний комплекс для рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Складатиметься цей комплекс із 5 контейнерів, пов’язаних між собою. Загальна довжина тренажера буде близько 12 м. Із одного контейнера можна буде перейти в інший, не покидаючи межі комплексу.

У цьому пожежному тренажері буде устаткування та створені всі умови, для проведення дій в умовах сильного задимлення, високих температур та забрудненого середовища. Умови, наближені до реальності, допоможуть українським вогнеборцям підвищити кваліфікацію та відпрацювати порядок дій з реагування у надзвичайних ситуаціях різного характеру, які можуть виникнути під час рятувальних операцій.