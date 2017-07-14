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У Львові на ремонт підпірних стінок на вулиці Щурата виділили понад 500 тисяч гривень

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Сьогодні, 14 липня, виконавчий комітет Львівської міської ради виділив кошти Шевченківській районній адміністрації для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірних стінок біля будинків на вул. В. Щурата, 8 та на вул. В. Щурата, 10, передає кореспондент Львівського порталу.

З резервного фонду міського бюджету м. Львова буде виділено Шевченківській районній адміністрації кошти в сумі 578 тис. 259 грн. для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірних стінок біля будинків на вул. В. Щурата, 8 та вул. В. Щурата, 10. На ремонтні роботи підпірної стінки будинку по вул. В. Щурата, 8 буде виділено 279 тис. 385 грн., а на ремонт підпірної стінки біля будинку на вул. В. Щурата, 10 – 298 874 грн.

Як повідомили у департаменті фінансової політики є протокол обстеження аварійного стану цих підпірних стінок комісією з техногенно-екологічної безпеки № 13 від 21 червня 2017р.

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