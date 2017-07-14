Рада підтримала «пенсійну реформу». За основу

Рада в першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. «За» проголосувало 282 народних депутати.

Проект закону, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, напрацьовувався урядом спільно з вітчизняним експертним середовищем, соціальними партнерами, міжнародними експертами, пройшов розгляд Національною радою реформ протягом року.

«Законопроект № 6614 передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року для більш як 5,6 млн пенсіонерів», – наголосив Рева.

Крім цього, за словами міністра, прийняття цього законопроекту дозволить підвищити рівень пенсійного забезпечення, припинити «зрівнялівку» та запустити механізм щорічного автоматичного перерахунку пенсій.

«Це – наш перший крок на шляху реформування пенсійної системи. Наступним стане реформування системи пенсійного забезпечення військовослужбовців і, найголовніше, перехід до другого рівня пенсійного забезпечення», – зазначив Рева.

Міністр зазначив, що всі правки і додаткові зауваження до реформи будуть враховані до другого читання.

Як уже повідомлялося, підвищення пенсійного віку не передбачається, але разом з тим збільшується страховий стаж, від якого залежатиме, вийде українець на пенсію в 60 років, або в 65. Деякі експерти називають це “прихованим підвищенням пенсійного віку”.

Так, якщо реформа таки буде ухвалена у нинішньому вигляді, з наступного року вийти на пенсію в 60 років можна буде, маючи страховий стаж 25 років (зараз мінімальний стаж 15 років). Поріг страхового стажу буде поступово підніматися і до 2028 року досягне 35 років.

УП